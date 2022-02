Inter-Liverpool, è sfida tra Dzeko e Salah: in quota è duello tra bomber

Sfida a distanza tra gli ex Roma nel match d'andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Liverpool: ecco le quote

Edin Dzeko e Mohamed Salah, dopo aver formato una coppia straordinaria durante l’esperienza comune nella Roma, si ritroveranno contro per la terza volta da avversari. La prima doppia sfida, nella semifinale di Champions League 2017/18, sorrise al Liverpool, con entrambi gli attaccanti capaci di segnare due reti tra andata e ritorno. Passate quattro stagioni l’egiziano è sempre il faro del Liverpool di Klopp, mentre il bosniaco è diventato il nuovo leader offensivo dell’Inter di Inzaghi. Il tecnico emiliano nella sfida di San Siro punta proprio sul suo bomber europeo per ribaltare il pronostico degli ottavi di finale contro i Reds, ma per gli esperti di 888sport.il il favorito per aprire le marcature mercoledì sera è invece Salah, proposto a 4 contro il 7 di Dzeko.