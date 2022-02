Inter-Liverpool, CdS: “Maledizione Calhanoglu, 0-2 risultato ingiusto”

L'analisi della partita del giornale romano parla di un punteggio troppo punitivo rispetto alla prestazione dei nerazzurri

Tu chiamala se vuoi... maledizione. Perché alla fine gli interisti lo hanno pensato tutto. La traversa di Calhanoglu è il punto di partenza per l'analisi della sconfitta contro il Liverpool. Perché fosse entrata quella palla forse si sarebbe trattata di un'altra partita. Ma contano i gol segnati e l'attacco nerazzurro non è riuscito ad incidere nonostante la prova dell'Inter non sia stata da buttare.