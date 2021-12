Inter-Liverpool il 16 febbraio: arriva dopo un periodo intensissimo in Serie A

La squadra nerazzurra affronterà i Red Devils nel periodo che seguirà le gare in campionato con Lazio, Juve, Atalanta e Milan

È stata definita oggi l'avversaria degli ottavi dell'Inter . Si tratta del Liverpool, l'avversaria che è stata estratta al secondo sorteggio. Sono state poi anche definite le date nelle quali la squadra nerazzurra sarà impegnata nelle gare di Champions: il 16 febbraio a San Siro alle 21 e l'8 marzo in casa dei Reds.

"Vedremo come arriveremo a febbraio", ha detto Kloppche ha definito la partita impegnativa per i suoi. E avrebbe detto la stessa cosa anche Inzaghi. Se si guarda al calendario di quel periodo, la gara contro la formazione inglese arriverà in un momento intenso. A partire dal 9 gennaio l'Inter giocherà prima contro la Lazio, poi contro la Juventus. Seguono Atalanta, Venezia, Inter e Napoli. L'ultima gara, quella contro gli uomini di Spalletti si giocherà il 13 febbraio, al Maradona. Tre giorni prima rispetto alla gara contro il Liverpool.