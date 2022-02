Inter-Liverpool, Julio Cesar e Milito a bordo campo. E c’è una curiosità vip

Per il ritorno dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, San Siro registrerà il tutto esaurito

Il pubblico delle grandissime occasioni per Inter-Liverpool e non solo. Per il ritorno dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League, San Siro registrerà il tutto esaurito (per quanto consentito dalle normative). Come riporta La Gazzetta dello Sport, “la lista degli invitati speciali è ancora in via di definizione, ma una cosa curiosa si sa già: l’Inter aveva invitato il cantante Tananai, il cantautore tifosissimo nerazzurro che ha visto crescere in modo esponenziale la propria popolarità dopo l’ultimo festival di Sanremo. Ma il cantante aveva già provveduto all’acquisto dei biglietti, così si ha chiesto di poter utilizzare il “voucher” per San Siro per domenica prossima, nella sfida contro il Sassuolo. A caricare l’ambiente, poi, ci saranno due colonne dell’Inter del Triplete come il Principe Diego Milito (l’uomo immagine della leggendaria cavalcata europea del 2010) e l’ex portiere Julio Cesar: i due ex saranno a bordo campo, come talent di Amazon Prime Video, pronti a rivivere l’adrenalina che li aveva accompagnati anni fa. Tifosi speciali, senza dubbio: chissà cosa potrebbe succedere in caso di gol. Il popolo interista aspetta il momento. E torna a sognare”, si legge.