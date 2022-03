Regina Baresi: “Inter ad Anfield con la voglia di ribaltare il risultato”

L'ex giocatrice della squadra femminile ha parlato a Skysport anche della sfida che si giocherà questa sera contro il Liverpool

L'ex capitana dell'Inter femminile, Regina Baresi, ospite di Skysport, ha parlato di Liverpool-Inter. «È una squadra matta, ci si può aspettare di tutto. Sarà una gara difficile, ma sarà bella. Non vedo l'ora di vedere come andrà, mi aspetto di tutto, ogni partita è a sé e mettiamo in conto anche la rimonta».

Ci sono partite talmente importanti che non hanno bisogno di motivazioni particolari, arrivano da sole. Le partite vanno giocate al cento per cento, da squadra, perché certi risultati si possono raggiungere solo così. Andranno in campo con la voglia di ribaltare il risultato dell'andata e di dimostrare che meritavano di continuare il percorso in CL.