Inter-Liverpool, Vidal al posto di Barella: in attacco può stare fuori…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Liverpool

Simone Inzaghi studia qualche cambio in vista dell'appuntamento con il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League . Arturo Vidal è il favorito per una maglia da titolare al posto dello squalificato Barella, nel centrocampo che sarà completato da Brozovic e Calhanoglu.

L'allenatore dell' Inter recupera Vecino, che ieri ha preso parte alla partitella con i Primavera e i calciatori non impiegati a Napoli. A disposizione pure Felipe Caicedo, mentre la grande novità potrebbe essere proprio in attacco.

Secondo il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez - che non segna da 6 partite, superando il precedente "record" di digiuno di 5 gare in questa stagione tra ottobre e novembre - potrebbe sedersi in panchina per lasciare il posto ad Alexis Sanchez, pronto a far coppia con Edin Dzeko.