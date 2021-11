Inter, ultimo allenamento poi trasferta in Transnistria: “Una bella mazzata”

Il volo parte alle 14:30, durerà due ore e mezzo, poi un trasferimento in pullman di un'ora e mezza per raggiungere Tiraspol

Stamattina l'Inter si allenerà alla Pinetina. Sarà l'ultimo allenamento prima di imbarcarsi su un charter (attorno alle 14:30) che porterà la squadra in Transnistria per la gara di Champions League contro lo Sheriff.

Tutti i giocatori nerazzurri hanno il Green Pass, ma ieri mattina è stato comunque effettuato il giro di tamponi utile prima della partenza. "Si tratterà di una trasferta logisticamente complicata: oltre alle due ore e mezzo di volo per Chisinau, ci sarà un trasferimento in pullman di quasi un'ora e mezzo per raggiungere Tiraspol. In Transnistria le comunicazioni tramite cellulare non sono "scontate" (anzi...); l'uso delle carte di credito una chimera. Un viaggio del genere è considerato una bella "mazzata", soprattutto quello di ritorno (domani notte), nei giorni pre derby", si legge sul Corriere dello Sport. Sul volo della prima squadra anche la Primavera di Chivu.