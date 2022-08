Inter, Longari: “Skriniar resta ed è intoccabile. Ma credo che Zhang…”

Intervenuto ai microfoni di Calcio In Pillole, Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del futuro di Milan Skriniar. "A livello di scelta dirigenziale e di management, Skriniar resta ed è intoccabile. Però, questo tipo di considerazione, è la stessa che aveva Lukaku l’anno scorso. Anche lui era intoccabile, poi però se si presenta il PSG di turno con la cifra richiesta, in questo caso 70 milioni, la proprietà prende in mano la situazione e nessuno può essere più certo delle evoluzioni. Anzi, io credo che se arrivasse quel tipo di proposta, Zhang cederebbe".