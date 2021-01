Longhi: “Mi sono interfacciato con Conte, l’Inter gli aveva prospettato questo mercato. Lo ripete perché…”

Ieri sera, nell’intervista post partita di Antonio Conte, quella nella quale ha analizzato la vittoria sulla Juventus, il tecnico ha parlato del gap con i bianconeri e si è anche riferito al mercato con una battuta. Di quello hanno parlato a Skysport. Bruno Longhi, giornalista e opinionista per SS24, ha sottolineato:

«Ho avuto spesso modo di interfacciarmi con Conte negli ultimi tempi, dall’incontro di Villa Bellini, l’Inter lo aveva messo di fronte ad una situazione deficitaria dal punto di vista economico-finanziario ed è chiaro che non poteva portare sviluppi da un punto di vista di mercato. Avrebbe volutò Kanté o Emerson. Lui ribadisce queste cose perché pensava di avere un’Inter diversa. Se guardiamo la panchina dei nerazzurri, non ha giocatori che ti anno l’impressione di poter cambiare la partita. Questo è il discorso Conte. Se guardiamo la Juve ha dei giocatori in panchina che possono essere decisivi. L’Inter nell’undici titolare può essere forte come ieri ma talvolta i cambi non producono quello che si aspetta Conte. Questo è un campionato che viene deciso spesso da chi entra dalla panchina. L’Inter ha avuto come cambio D’Ambrosio».

(Fonte: SS24)