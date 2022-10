“Inter non in vendita”, Longhi: “Zhang, promessa o minaccia? C’è da capire se…”

"L’Inter ha fatto a San Siro ciò che era nelle attese e nella logica. E che le era dovuto se non altro per aver eliminato il Barcellona considerato, prima dei 180 minuti di San Siro e del Nou Camp, qualitativamente più forte. Ora l’Inter ha pure un Lukaku in più, attende il ritorno di Brozovic e, stando alle dichiarazioni di Steven Zhang, avrebbe finalmente risolto gli annosi fastidi di natura economica. Ma affermando che “l’Inter non è in vendita” il giovane presidente ha lasciato nel dubbio il popolo nerazzurro. Si tratta di una promessa o di una minaccia? Ovvero: Zhang Jindong potrà ritornare a essere l’investitore che era prima con la benedizione del governo cinese, oppure le parole di mercoledì sera saranno servite soltanto a placare le speculazioni sull’argomento? Lo scopriremo soltanto vivendo".