Costacurta: “Juve, da addio alla CL lato positivo. Ma l’Inter lo scudetto…”

L'ex difensore rossonero ha parlato della batosta subita in coppa dai bianconeri, di come potrebbero provare a reinserirsi nella lotta per il campionato

Queste le parole dell'ex difensore milanista: «Come è stato per l'Inter e per l'eliminazione in CL, potrebbe esserci nell'eliminazione della Juve dalla CL un lato positivo. Siamo più in ritardo rispetto a quando è uscita dalle coppe l'Inter. Ma in questa fase Pirlo potrà allenare la squadra e si potranno vedere idee e filosofia. Finora aveva l'alibi delle partite. In 12 partite può farci vedere qualcosa e non dico possa vincere lo scudetto perché la mia idea è che potrebbe perderlo solo l'Inter ma se riuscisse a vedere che c'è qualcosa dietro tutto diventerebbe automatico».