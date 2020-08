Lucarelli: “Inter, occhio allo Shakhtar. Lukaku straforte. Quel flirt nel 2005…”

Cristiano Lucarelli nel 2007 ha giocato nello Shakhtar Donetsk e Libero lo ha intervistato per illustrare ai suoi lettori chi sono gli avversari dell’Inter in semifinale di Europa League. «La squadra nerazzurra deve fare attenzione. Ormai lo Shakthar è una realtà importante: giocano la Champions da 15 anni e hanno già vinto l’EL. Merito del patron Ajmétov, un imprenditore che ha possibilità economiche infinite. In più fisicamente stanno molto bene e non avranno pressioni. Quelle saranno tutte sulle spalle dell’Inter…», ha detto.

Sulla partita di stasera ha aggiunto: «Hanno una rete folta di osservatori in Brasile e arrivano prima sui campioni brasiliani, come Fernandinho o Willian che giocano ora nel City e nell’Arsenal. Moraes sta dimostrando di essere una punta importante. Marlos e Dodo hanno qualità. Anche Vitao è interessante. Però l’Inter può farcela. Conte ha costruito una squadra tignosa dalla mentalità europea. In mezzo hanno equilibrio e i due attaccanti davanti sono fortissimi. Lukaku mi piace tantissimo. Segna e fa reparto da solo, aiutando la squadra nei momenti di difficoltà. Ha veramente uno strapotere fisico impressionante».

Nel 2005 c’è stato qualcosa con la società nerazzurra: «Un flirt estivo, avevo incontrato Moratti al ristorante. Mi disse che mi voleva ma io avevo appena segnato 24 gol nell’ultima stagione volevo giocare da titolare. Sarebbe stata una soddisfazione per me indossare la maglia per la quale tifavo, ma non volevo essere la quarta punta».

(Fonte: Libero Il quotidiano)