Ts – Inter, c’è luce pure senza Brozovic. Inzaghi si toglie due sassolini

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo, Tuttosport analizza la prova dei nerazzurri. "C’è luce pure senza Brozovic. Un po’ fioca, ma c’è. In tempi di carestia l’importante è soprattutto muovere la classifica. E, grazie alla doppietta di Edin Dzeko, che in 90' è balzato da 99 a 101 gol in Serie A, sono arrivati tre punti importantissimi che danno continuità all’impresa col Barcellona. Simone Inzaghi non poteva chiedere di più a un’Inter stanca e incerottata e priva del suo faro di centrocampo".