Inter, Lucio: “Julio Cesar fondamentale per le nostre vittorie. La cosa divertente…”

Ospite del programma di Tv Brasil, 'Sem Censura', l'ex difensore nerazzurro parla del suo rapporto con Julio Cesar

"È stato importante per tante vittorie e fondamentale per la vittoria della Champions League. Certo la squadra in generale era importante, ma è stato davvero importante in semifinale contro il Barcellona. C'è un affetto enorme e la nostra famiglia è sempre in contatto. Mi ha aiutato quando mi sono trasferito in Italia, mi ha spiegato molte cose come lo stile di gioco, gli allenamenti, la tattica".