Ludogorets, Petrichev: “Coronavirus? Inter non molto preoccupata. Ai calciatori…”

Angel Petrichev, amministratore delegato del Ludogorets, prima della partenza per Milano per la sfida con l’Inter di Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tutti sono preoccupati per il coronavirus. Siamo consapevoli che la UEFA ha considerato il rischio che corre. Tuttavia, come organizzazione, mette al primo posto la sicurezza di calciatori e tifosi. I colleghi dell’Inter non mostrano molta preoccupazione. Suppongo che se ci fosse stato qualcosa di inquietante ci avrebbero informato. Abbiamo preso alcune misure serie. In questi giorni siamo stati in contatto con diverse istituzioni. Abbiamo negoziato tutto. Tutto è stato spiegato ai giocatori “.