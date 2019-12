L’Inter si aggrappa a Lukaku per riprendere la Juve. Romelu cerca alleati in attacco

“Non si può chiedergli anche di decollare così. Va bene anche meno, un colpo di testa più ordinario. O magari un gol con un rasoterra. Si accetta persino un rigore o un assist. Però l’Inter chiama e tocca a Lukaku rispondere. Dopo il grande gol di Cristiano Ronaldo la Juve è “scappata” a +3, sabato per Romelu sarà l’ultima fatica dell’anno, prima di una pausa che in casa nerazzurra accoglieranno come un’oasi nel deserto, vista la difficile gestione dell’emergenza infortunati”, si legge su Gazzetta.it

“Contro il Genoa non ci sarà Lautaro, fermo per squalifica, e il centrocampo è appeso al recupero di Borja Valero: inevitabile affidarsi al numero 9, all’uomo che fin qui ha firmato 12 reti in 21 partite.e in una fase della stagione ha anche giocato nonostante un problema alla schiena. Ora tocca a lui rispondere a Ronaldo: in campionato non ha trovato il gol nelle ultime tre uscite (Spal, Roma e Fiorentina), il periodo più lungo da quando è all’Inter (pareggiato il digiuno di fine settembre). Potrebbe fare coppia con Sebastiano Esposito, che sin dai giorni del ritiro ha “adottato” come un fratello maggiore. Alla festa di Natale nerazzurra, poi, ha fatto coppia “fissa” con Valentino Lazaro, un altro che potrebbe dare qualcosa a livello offensivo, se impiegato.. Ma sa che il grosso del lavoro toccherà comunque a lui”, spiega il portale.