Lukaku, da baluardo contro l’ignoranza alla maledizione del gol: il Portogallo…

Momento particolare per l'attaccante belga, tra la lotta contro il razzismo e il gol su azione che continua a mancare

Una settimana intensa. Sette giorni in tre atti che hanno già visto due sfaccettature di Romelu Lukaku . Quella dell'uomo e quella del centravanti.

L'altra faccia della medaglia vede un attaccante in difficoltà non tanto dal punto di vista del coinvolgimento nel gioco, come dimostra l'assist a Gosens, ma nella finalizzazione: