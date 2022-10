Inter-Sampdoria, qualche minuto in più per Lukaku. Brozovic, spezzone a Monaco

"Lukaku partirà in panchina, con l’obiettivo di giocare qualche minuto in più rispetto a mercoledì sera. Non troppi, però, perché la sua condizione è ancora precaria. Possibile che contro il Bayern arrivi ad essere impiegato per un tempo. Ad oggi, comunque, l’idea che possa essere titolare con la Juventus è da considerare remota. Da questo punto di vista, potrebbe avere qualche chances in più Brozovic. Che non ci sarà questa sera contro la Sampdoria, avendo lavorato a parte anche ieri. Per la Germania, però, dovrebbe partire e quindi giocare uno spezzone di gara all’Allianz. A quel punto si capirà se il croato potrà candidarsi per una maglia da titolare contro i bianconeri: a suo vantaggio un infortunio meno grave rispetto a quello di Big Rom (è fermo da un mese) e soprattutto un fisico più leggero".