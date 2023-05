Inter, Lukaku si candida a un posto da titolare nella finale Champions. Il futuro…

"C'è tempo per capire il futuro e si sa che non dipende dall'Inter e nemmeno da Lukaku. Resta o va via? Gioca o non gioca? I grandi dubbi in nerazzurro oggi ruotano intorno a Big Rom, che dopo il gol all'Atalanta ha platealmente esultato, indicando di volere restare in questo stadio, il suo stadio (almeno finché non lo abbattono). Dipenderà soprattutto dal Chelsea, che deve accettare un altro prestito, ma anche lui deve fare la sua parte, visto che l'Inter gli ha già fatto sapere che dovrà darsi una bella sforbiciata all'ingaggio, superiore agli 8 milioni netti".