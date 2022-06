La Stampa – Inter, 10 milioni per Lukaku: si può chiudere a 16, ma solo dopo…

La Stampa fa il punto sulla trattativa Lukaku e rivela cifre diverse rispetto a quelle circolate nelle ultime ore: "L'ad Beppe Marotta offre 10 milioni per il prestit oneroso ma il Chelsea ne pretende 23, la speranza è chiudere a 16 ma il doppio colpo in attacco potrà essere annunciato solo dopo le cessioni di Vidal e Sanchez, mentre c'è più tempo per una nuova collocazione di Edin Dzeko. Se deve essere anticipata una sola operazione, sarà, in caso di accordo con i Blues, quella di Lukaku: il decreto crescita richiede la firma entro il 30 giugno".