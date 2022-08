CdS – Inter, da Lukaku alla condizione: 3 problemi (+1) da risolvere per Milan e Bayern

Prima il Milan, poi il Bayern Monaco. In mezzo la sfida con la Cremonese. Dopo il ko contro la Lazio è tempo di prime riflessioni per l'Inter di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro è chiamato a cambiare qualcosa in vista dei prossimi impegni in cui dovrà presentarsi con un'Inter diversa. La sconfitta contro i biancocelesti di Sarri ha fatto emergere quattro problemi su cui Inzaghi deve lavorare.

Il Corriere dello Sport analizza punto per punto le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione, e in particolare all'Olimpico.