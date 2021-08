Il Giornale – Lautaro, Suning resiste all’assalto? Inzaghi sorpresa: gli avevano detto…

Il club nerazzurro dovrà resistere anche all'assalto delle big sull'argentino. L'allenatore non si aspettava la cessione di Lukaku

La promessa è quella di rivedere il contratto dell'attaccante. Ma il punto è se Suningresisterà o meno ad un assalto per l'argentino. "Nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku, estinti i debiti, la cifra a disposizione resta inferiore rispetto ai 100 mln richiesti da Zhang come condizione indispensabile oltre alla riduzione del 15% del monte ingaggi". Lì rientra lo stipendio di Conte, liquidato con il 50% dello stipendio. Nei prossimi mesi ad altre scadenze vanno aggiunti i pagamenti dei primi scudetto (prima rata da versare entro il 30 settembre e seconda rata entro fino dicembre. Per questo si parla della possibilità che Lautaro venga ceduto in questa sessione di mercato.