CdS – Inter, per Lukaku dislivello evidente tra Napoli e Monza: il suo recupero…

Romelu Lukaku rappresenta un problema al momento per l'Inter. Quantomeno non la dose di certezze cui Inzaghi e il resto della squadra avrebbero voluto aggrapparsi a questo punto della stagione. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:" Troppe pause e altrettanti dubbi, a Monza il Lukaku arrancante ha dato l’impressione di pagare un pesante pedaggio alla stanchezza. Riepilogando: Big Rom ha giocato 87 minuti in amichevole contro la Reggina – con un’autonomia riveduta e corretta, perché si era pensato a un solo tempo – per poi farne 83 sul campo del Sassuolo. Un giocatore pronto, insomma, con la doppia titolarità come ideale rodaggio. Ma il 2023 ha portato con sé i test-verità: la sgasata contro il Napoli in una partita dove l’Inter ha girato al massimo, quindi lo “scarico” di Monza. Un dislivello evidente per un Lukaku che è parso vicino al recupero ma che ora, giocoforza, dovrà essere gestito".