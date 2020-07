Inter, Lukaku esempio per puntare sempre più in alto: per Conte può ancora migliorare

L’Inter si affida ancora una volta a Romelu Lukaku: l’attaccante belga è diventato in poco tempo uno dei leader della squadra, e Antonio Conte non perde occasione per elogiarlo. Per il Corriere dello Sport è un vero e proprio esempio: “L’Inter, insomma, per arrivare seconda e puntare di slancio con un entusiasmo migliore la Final Eight di Europa League, deve alzare quella famosa asticella citata a più riprese da Conte e Marotta. Un concetto che il tecnico nerazzurro ha ribadito anche ieri, prendendo come esempio il suo “totem” in campo, Romelu Lukaku“.

ESEMPIO – “L’uomo dei record nerazzurri come esempio da seguire per la crescita della squadra. E in fondo quando Conte dice che anche il belga può e deve migliorare non ha torto, visto lo zero del centravanti nei gol segnati contro le avversarie prima citate (Juventus, Lazio e Atalanta)“.