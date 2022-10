Inter, Lukaku vuole un remake: col Plzen va a caccia di un doppio traguardo

Il belga torna in campo nella sfida di Champions League di domani sera e ha nel mirino due obiettivi da non fallire

Romelu Lukaku torna a disposizione di Inzaghi dopo due mesi. L'attaccante belga dell'Inter non scende in campo dalla sfida contro la Lazio del 26 agosto scorso all'Olimpico e potrebbe tornare sul rettangolo verde di gioco nel match contro il Viktoria Plzen.

Nelle ultime due gare contro Viktoria Plzen e Bayern Monaco, Lukaku vuole andare in gol per evitare di concludere la fase a gironi di Champions League a secco e conquistare la qualificazione agli ottavi con la maglia dell'Inter al terzo tentativo.

Stanek, portiere del Viktoria Plzen, gli rievoca dolci ricordi. Come spiega Il Corriere dello Sport, Lukaku fece il diavolo a quattro in una partita che (a settembre del 2021) lanciava il Belgio verso la qualificazione al Mondiale in Qatar: gol (il suo penultimo in nazionale) e assist, quella sera, per Big Rom contro la Repubblica Ceca.