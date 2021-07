Inter, Lukaku si unisce subito al gruppo ad Appiano Gentile

Buone notizie per Simone Inzaghi: Big Rom, rientrato ieri dalle vacanze, già oggi ha lavorato con il gruppo

Il primo allenamento di Romelu Lukaku con Simone Inzaghi in panchina. L’attaccante belga, rientrato già ieri sera alla Pinetina dopo le vacanze, in mattinata ha lavorato insieme ai compagni nel primo allenamento della settimana all’indomani dell’amichevole vinta 8-0 contro la Pergolettese. Come riportato dal sito ufficiale dell’Inter, Lukaku si è unito subito al gruppo guidato da Inzaghi. Il belga è apparso subito sorridente e carico nella seduta odierna: positivo che già oggi abbia lavorato insieme ai compagni di squadra.