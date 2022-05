Inter-Lukaku, fissato l’incontro: il belga manda segnali, l’unica strada…

Il centravanti continua a inviare messaggi a ex dirigenti e compagni, in attesa dell'incontro tra un rappresentante e il club

Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra incontrerà un rappresentante dell'attaccante belga per discutere del possibile ritorno:

"Il belga continua a inviare segnali ai dirigenti e agli ex compagni ed è fortemente motivato nel raggiungere l’obiettivo. L’unica strada è il prestito e, a corredo, Big Rom dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Difficilissimo, se non fosse per la volontà del giocatore che ormai ne ha fatta una questione di principio".