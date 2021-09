La Stampa – Inter, dopo Lukaku non esistono più intoccabili: col Bologna spazio a Correa

Simone Inzaghi, contro il Bologna, si affida al Tucu Correa, alla prima da titolare con l'Inter a San Siro

Simone Inzaghi, contro il Bologna, si affida al Tucu Correa, alla prima da titolare con l'Inter dopo essere sempre subentrato nella ripresa nelle precedenti occasioni. "Oggi alle 18 a San Siro col Bologna l’ex attaccante della Lazio cerca il primo gol davanti ai nuovi tifosi dopo la sfolgorante doppietta dell’esordio assoluto in trasferta a Verona a fine agosto. Al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez", spiega l'edizione odierna de La Stampa. Dzeko, per la prima volta, siederà in panchina così come Darmian che lascerà spazio a Dumfries in un'ottica di turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati. "Ma anche conferma che, dopo la cessione di Lukaku, non esistono intoccabili nell’attacco dei campioni d’Italia. Al momento la vera prima punta è Lautaro. Dzeko e Correa devono lavorare per il numero 10. Con licenza di colpire, come spera di fare oggi Correa per aggiornare la doppietta di Verona", chiosa il quotidiano.