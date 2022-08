Gds – Inter, il ritorno di Lukaku ha cambiato lo scenario. Chissà se Inzaghi non azzardi…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari si chiede se è possibile vedere il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku nel corso della stagione. "Sacchi (e non solo) suggerisce una difesa a tre per non perdere un uomo a centrocampo. I tifosi farebbero carte false per un tridente d’attacco Lautaro-Dzeko-Lukaku. Ma Inzaghi? Il finale di Lecce potrebbe illudere, con i nerazzurri schierati a quattro punte (anche Correa) e soltanto la coppia De Vrij-Bastoni in difesa. L’impressione è che però il tecnico nerazzurro resterà fedele ai suoi principi. Adattandoli, se necessario. Tipo Dimarco nel ruolo di stopper-ala, invece di Bastoni o Skriniar, in una difesa che soltanto formalmente resta a tre".