Inter Lukaku-Lautaro dipendente? “Ecco la differenza che li ha portati in vetta alla classifica”

Focus di Rivista Undici sull'importanza dell'attacco in questa Inter. Nessuna dipendenza da Lukaku e Lautaro, la chiave di svolta risiede in un altro elemento.

Rivista Undici dedica un focus alla coppia di attaccanti nerazzurri, esaltando la squadra: "L'Inter si è presa il ruolo di favorita nella corsa-scudetto perché è diventata una squadra perfetta per esaltare le doti dei suoi attaccanti. È diventata una squadra che permette loro di essere sempre determinanti, come arma tattica e non solo attraverso azioni personali".

I gol segnati nel derby sono un esempio calzante e perfetto di come le azioni dell'Inter siano studiate per permettere alla coppia di attaccanti di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. Non è un caso, è un repertorio: "Col tempo, Conte ha ideato e costruito un sistema che alimenta questi meccanismi, per esempio richiamando il pressing degli avversari con la costruzione bassa, preludio alla ricerca della profondità, oppure attraverso i continui movimenti ad aprire il campo di Barella e Hakimi, e poi ora c'è anche la grande qualità di Eriksen in rifinitura. Non è stato un percorso semplice, considerando anche l'eliminazione (precoce e inattesa quanto meritata) dalla Champions League, ma ora quei mesi interlocutori sembrano aver dato i loro frutti, perché l'Inter non è solo una squadra che si appoggia su due attaccanti di livello superiore, piuttosto è una squadra che ha tutti gli strumenti per farli rendere al meglio. La differenza è sottile eppure enorme, ed è questa differenza che ha portato l'Inter in vetta alla classifica".