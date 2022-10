Inter, Lukaku a Firenze? C’è ottimismo. Ma il belga punta Juve e Atalanta al top

Potrebbe essere più importante lavorare per avere Lukaku in condizioni brillanti in occasione delle trasferte con Juventus e Atalanta

Marco Astori

E' sempre più vicino il rientro in campo di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è infatti recuperato dall'infortunio al flessore e presto sarà pronto per dare il suo contributo all'Inter. Ma quando rientrerà? Il Corriere dello Sport risponde a questa domanda: "Oggi la seduta sarà più leggera, con esercitazioni tattiche in vista del match di sabato con la Fiorentina. Lukaku si allenerà con i compagni, ma con ogni probabilità gli verrà risparmiato qualcosa. Significa che la sua convocazione per la trasferta in Toscana è in dubbio? Dalla Pinetina continua a filtrare ottimismo.

E lo stesso attaccante spinge per partire insieme al resto della squadra. Alla fine, insomma, è molto probabile che sarà così. Del resto non toglierebbe il posto a nessuno. Anzi, sarebbe il modo per fargli riassaporare il clima partita. A questo punto, però, è meno scontato che giochi uno spezzone di gara. Potrà accadere se la gara dovesse essere ormai indirizzata. Mentre sarebbe più difficile con il risultato in bilico. A meno che, ovviamente, Big Rom non dia ampie garanzie, tra la seduta di oggi, quella di domani e la rifinitura di sabato mattina.

Di fatto, sono due allenamenti e mezzo: probabilmente troppo pochi per avere certezze. È stata già sottolineata la cautela adottate finora con il bomber belga. Ecco, la linea resterà questa anche per i prossimi giorni. Di conseguenza, appare più lontana la maglia da titolare con il Viktoria Plzen: anche il suo ritorno in campo, come il recupero, sarà graduale. Inoltre, guardando il calendario - sempre che i cechi non riservino brutte sorprese -, potrebbe essere più importante lavorare per avere Lukaku in condizioni brillanti in occasione delle trasferte con Juventus (6 novembre) e Atalanta (13)".