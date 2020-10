Tegola in casa Inter: Romelu Lukaku si è fermato per un risentimento muscolare, e salterà sicuramente la gara di domani con il Parma. Il Corriere dello Sport ricorda i tre precedenti senza il belga: “Conte deve decidere come sostituire il belga, senza il quale, dall’estate 2019 a oggi, l’Inter ha disputato 3 partite: il bilancio è di 2 vittorie (Torino e Spal) e 1 sconfitta (a Barcellona)“.