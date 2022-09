Cds – Inter-Roma, Lukaku potrebbe non partire dal 1′: pronto Dzeko

Come riporta il Corriere dello Sport, contro la Roma Simone Inzaghi rischia di dover rinunciare dall'inizio a Romelu Lukaku. Il belga sarà utilizzato dal 1' solo se l'esame di controllo al flessore della coscia sinistra certificherà la completa guarigione del muscolo e se la sua condizione atletica sarà ritenuta sufficiente. Il rischio di una ricaduta è alto e con un calendario così compresso in casa Inter non si vuole rischiare. "Ieri Big Rom ha iniziato il percorso di “controllo” fatto di accertamenti strumentali e test; da oggi in poi il discorso sarà approfondito, poi Inzaghi, insieme allo staff medico, prenderà una decisione ragionando".