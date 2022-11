TS – Inter, Lukaku resta? Il club valuta costi e benefici: sarà decisiva…

Romelu Lukaku resterà all'Inter anche l'anno prossimo? La decisione non sembra ancora presa. L'attaccante in questo momento è concentrato sul ritorno in campo, per provare ad essere protagonista ai Mondiali che stanno per iniziare. Il club, dal canto suo, spera di poter contare su di lui dal prossimo 4 gennaio per una seconda parte di stagione che possa rispettare le attese. Del futuro poi si parlerà.