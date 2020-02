CdS – Inter, i rigori di Lukaku hanno portato 7 punti in campionato: Juventus e Lazio…

“L’Inter ha capitalizzato i 7 rigori (7 punti) grazie a Lukaku“. Il Corriere dello Sport analizza i penalty concessi alle prime tre squadre del campionato e l’impatto che hanno avuto sulla corsa scudetto. I nerazzurri hanno conquistato 7 punti, mentre la Juventus 8 e la Lazio appena 5 nonostante i 14 assegnati (tanti arrivati a risultato già acquisito).

“2ª giornata, Cagliari-Inter finì 1-2 col suo gol su penalty (due punti). Sono stati decisivi i rigori per vincere contro il Sassuolo a Reggio Emilia il 20 ottobre (8ª giornata): penalty di Lukaku per l’1-3 e penalty di Lautaro per il 3-4 finale (altri tre punti). E’ stato pesantissimo il gol di Lukaku a Bologna, l’1-2 arrivò al 92’ su rigore (altri due punti all’11ª giornata)“.