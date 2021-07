Inter, Lukaku subito in forma campionato: “Col Crotone si è arrabbiato per…”

Il centravanti belga dell'Inter, Romelu Lukaku, ha mostrato di essere già pronto dopo pochi giorni dal suo ritorno alla Pinetina

È un Romelu Lukaku già in ottima forma campionato quello che ieri è sceso in campo nel centro sportivo di Appiano Gentile . A pochi giorni di distanza dal suo ritorno alla Pinetina , il belga è apparso già pronto.

Lukaku ha iniziato ad allenarsi lunedì e nella sfida contro il Crotone ha regalato a Brozovic l'assist del 6-0. "Ieri ha cercato spesso il gol e si è arrabbiato per non averlo segnato" scrive Tuttosport. Segnali incoraggianti per Simone Inzaghi a tre settimane dal debutto in campionato contro il Genoa.