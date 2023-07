TS / Inter-Lukaku, corsa contro il tempo: 120 ore per il sì, Marotta e Ausilio…

L’Inter ci riprova. I nerazzurri continuano a lavorare per riportare ad Appiano Gentile Romelu Lukaku per la terza volta e vogliono farlo prima del 12 luglio, giorno del raduno del Chelsea.

Marotta e Ausilio vogliono fare in modo che l’aereo di Lukaku non decolli dalla Sardegna in direzione Londra, ma verso Milano per le visite e la firma sul contratto, ma questa volta non solo di 12 mesi.