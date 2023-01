La Stampa – Inter, non entusiasma il rinnovo del prestito di Lukaku. Thuram solo se…

L'Inter, impegnata domani in Arabia Saudita, non perde di vista il mercato. La Stampa fa il punto sulle strategie che la dirigenza nerazzurra potrebbe utilizzare per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione: "Lukaku, richiamato per invertire l'ordine di arrivo dell'ultimo campionato, continua ad allenarsi solo parzialmente con i compagni all'inseguimento di uno spezzone contro il Milan per sentirsi ancora «Re di Milano», come si era proclamato due anni fa. Con questa situazione il rinnovo del prestito del belga dal Chelsea non entusiasma. Al club interessa di più monitorare i movimenti di Marcus Thuram, ma solo se nessuna big europea lo acquisterà a gennaio".