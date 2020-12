GdS – Inter al secondo posto, Lukaku avanti a Ibra: il 2020 su Twitter, il Bar Sport virtuale

Il Bar Sport si è spostato su Twitter. Le conversazioni sui temi del momento vengono trattate proprio sul social network, con ‘cinguettii’ sugli argomenti sportivi più ‘caldi’. La Gazzetta dello Sport ha analizzato il 2020, dall’1 gennaio al 29 novembre, per capire quali sono stati gli argomenti più trattati in tema calcistico:

“Per quanto riguarda i tweet italiani, è la Juve la squadra più “cinguettata”. Nessuna sorpresa: è il club con più tifosi, ha vinto il nono scudetto di fila, ha cambiato nuovamente allenatore e nella sua rosa c’è Cristiano Ronaldo, ossia l’uomo (non solo sportivo) più social del mondo. Alle spalle dei bianconeri si piazza l’Inter, proprio come accaduto nell’ultimo campionato, e sul podio finisce anche il Napoli. Il Milan è quarto davanti a Roma e Lazio e alla prima squadra straniera: il Barcellona”.

Se parliamo di singoli, c’è sempre Cristiano Ronaldo in testa: “La classifica individuale ribadisce il primato di Cristiano Ronaldo, che precede il compagno di squadra Paulo Dybala (miglior giocatore della Serie A 2019-20) e due leggende che il maledetto 2020 si è portato via: Kobe Bryant, scomparso il 26 gennaio, e Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre. Poi solo calciatori: Pirlo (in grande rimonta dopo la sua incoronazione ad allenatore della Juve), Lukaku, Ibrahimovic, Messi, Dzeko e, un po’ a sorpresa, Higuain. Menzione particolare per Francesco Totti (12°) e per Gigi Buffon (19°). Tra i non calciatori ha meritato molti tweet Charles Leclerc (15°) che ha preceduto perfino il campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton (17°) e Lebron James (20°)“.