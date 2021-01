Costacurta: “Inter, tutto sta rispondendo alle aspettative. Ma la CL è stata una macchia”

Billy Costacurta ha analizzato il percorso dell’Inter fatto al giro di boa, alla fine cioè del girone di andata del campionato 20-21. Queste le parole dell’ex calciatore milanista a Skysport: «Mi aspettavo che l’Inter non venisse eliminata dalla CL, è una grande colpa per come è successo. Ma diventerà un vantaggio se si pensa al campionato. Non si aspettava di avere davanti il Milan ma tutto sta rispondendo alle aspettative, la squadra nerazzurra. Quella della CL è una macchia secondo me».

(Fonte: SS24)