Inter macchina da gol: record del 1950 ad un passo. San Siro? In Europa nessuno…

Due curiosità sull'Inter di Simone Inzaghi dopo il successo per 4-0 in casa, a San Siro, contro il Cagliari di Mazzarri

Ma non è tutto. Tra le caratteristiche principali della squadra di Inzaghi c'è una grande facilità nell'arriva alla conclusione e andare in gol. L'Inter è a un passo da un particolare record di reti, che il tecnico piacentino potrebbe condividere con Conte:

"Un gol che manda l’Inter di Inzaghi (e pure di Conte in questo caso) a un passo dalla storia: l’ultimo squillo di Lautaro ha portato a 98 il numero di gol realizzati in Serie A dai nerazzurri in questo straordinario 2021. Ne manca uno per eguagliare il record di sempre dell’anno 1950, due per sfondare il muro dei 100, obiettivo più che mai alla portata, con ancora due gare da giocare contro Salernitana e Torino".