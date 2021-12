Inter macchina da gol: a un passo dal scardinare un record che resiste da 71 anni

Inter macchina da gol: a un passo un record che resiste da 71 anni. Nella storia...

43 reti e miglior attacco della Serie A. L'Inter è una macchina da gol che viaggia a vele spiegate verso un nuovo record. Come sottolinea il Corriere della Sera, ai nerazzurri basta un gol per eguagliare il record di reti in un singolo anno solare in serie A (99 nel 1950). "Oggi i nerazzurri sono a 98, ma la Salernitana ha la seconda peggior difesa del campionato (37 reti incassate, solo lo Spezia ha fatto peggio con 38), arrivare a quota 100 per gli uomini di Inzaghi potrebbe non essere difficile".