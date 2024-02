"E così anche Via Del Mare entra nello stradario dello scudetto, un reticolato di incroci a senso unico: non esiste un vigile che possa fermare la macchina perfetta, che ormai è molto più di una capolista come cantato dai tifosi. L’Inter corre spedita verso il traguardo, e a questo punto verso la famosa quota 100 punti. Perché non ha avversari in Italia, semplicemente. Ma anche perché ha acquisito una mentalità feroce che le consente di cambiare sette uomini nella formazione titolare senza perdere competitività". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che analizza la netta e straripante vittoria dell'Inter contro il Lecce.