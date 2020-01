Inter, Madonna: “Soffriamo troppo gli episodi negativi. Difficoltà? Me le aspettavo all’inizio”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro il Pescara, il tecnico della Primavera Armando Madonna ha parlato così della prestazione dei suoi: “E’ un periodo in cui soffriamo troppo gli episodi negativi. Non c’è la sicurezza dell’inizio, alla prima difficoltà andiamo in affanno e non va bene. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol: abbiamo pareggiato, dopo il pari ci siamo fermati ancora e l’espulsione ha condizionato la partita. Abbiamo deciso di fare una squadra su ragazzi molto giovani, mi aspettavo un inizio difficile, ma siamo partiti molto bene, aiutati dai giocatori di esperienza: queste difficoltà me le aspettavo all’inizio. Bisogna essere tranquilli, dobbiamo ritrovare continuità e continuare a lavorare. L’anno scorso eravamo messi peggio, non guardiamo la classifica: oggi la squadra mi è piaciuta, ha lottata. Ha poca fiducia, rischiamo poco: bisogna migliorare, così non va bene. La squadra ha qualità, con tutti avremo più fiducia”.