CdS – Inter, vincere a Madrid per provare a ribaltare il teorema. “In Italia…”

L'Inter si gioca il primo posto a Madrid contro il Real, un match da vincere ma da giocare anche con la mente libera e con la tranquillità giusta, dettata dal passaggio del turno già certificato. "A quel destino la squadra di Inzaghi può imporre ancora una sterzata: in casa del Real si gioca il primo posto e lo status di testa di serie al sorteggio degli ottavi, ma soprattutto può alimentare ulteriormente la propria consapevolezza. Non è un caso che la rimonta in campionato sia andata di pari passo alla rimonta in Champions, iniziata con un punto in due partite. Magari ribalterà il teorema: fare strada in Europa per vincere ancora in Italia", spiega infatti il Corriere dello Sport.