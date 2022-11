Ranocchia, l’Inter lo omaggia in campo e sui social: “Un piacere riaverti a San Siro”

Serata di celebrazioni per Andrea Ranocchia. Dopo la visita di ieri alla Pinetina, l'ex difensore dell'Inter è sbarcato a San Siro dove assisterà alla gara col Bologna con i dirigenti interisti. Per lui omaggio prima della partita: la società, attraverso le mani di Javier Zanetti, gli ha regalato la sua maglia in una teca, come è stato fatto per tanti altri ex giocatori interisti. Applausi per lui dagli spalti del Meazza da parte dei tifosi nerazzurri. Poi il club lo ha omaggiato anche sui social: "Un piacere riaverti a San Siro, Andrea".