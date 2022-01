Supercoppa, Inter-Juve: nerazzurri in campo con maglia speciale per i tifosi

In occasione della Supercoppa italiana che si giocherà domani a San Siro contro la Juve, l'Inter indosserà una divisa particolare

MILANO – The Sound of Inter: in occasione della gara di Supercoppa contro la Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio, i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con un’esclusiva maglia, realizzata in collaborazione con il Global Main Partner Socios.com. La Special Jersey, interattiva e unica nel suo genere, porta la voce degli interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del Club nerazzurro, sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale e nel coinvolgimento dei propri tifosi in tutti i momenti più importanti della stagione.