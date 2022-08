Inter, ecco il mal di testa che Inzaghi si porta in campionato

In questo precampionato, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato non poche lacune sulla tenuta difensiva

Le amichevoli vanno sempre commentate con le pinze, ma in casa Inter c'è stata una costante preoccupante in questo precampionato: la difesa colabrodo. "È stato il tema grosso della serata e al mal di testa che Inzaghi si porta in campionato: la tenuta difensiva. Dieci gol subiti in 5 amichevoli", sottolinea la Gazzetta dello Sport.