L’Inter si fa male da sola: la Champions si complica, i nuovi acquisti steccano ancora

L’Inter mastica amaro: i nerazzurri non vanno oltre il 2-2 casalingo contro il Borussia Monchengladbach, sprecando una grande occasione per cominciare al meglio il proprio cammino in Champinos League. Ancora una volta, come sottolinea il Corriere dello Sport, pesano gli errori in fase difensiva:

“La straordinaria capacità di farsi male da sola. E così, dopo aver consegnato il derby nei “piedi” del Milan, a distanza di soli 4 giorni, l’Inter riesce anche a complicarsi dannatamente la vita nel girone di Champions“.

“Ancora una volta, comunque, la squadra nerazzurra deve fare un enorme “mea culpa”. E, come nella stracittadina, a salire sul banco degli imputati è uno dei nuovi acquisti: sabato scorso Kolarov, ieri Vidal“.