A sinistra manca un leader. Partito Perisic, l’Inter è ancora in cerca di uno specialista

Andrea Della Sala

Partito Perisic, la fascia sinistra è rimasta vacante. Non in termini di numeri perché Inzaghi ha i giocatori tra cui scegliere, ma in termini di prestazioni.

"La sinistra cerca un leader e non è mai una novità, anche perché pure Darmian all’Inter ondeggia con regolarità da una fascia all’altra: dalla mancina ha prodotto un assist vincente per Dzeko nel tentativo disperato di rimonta nel derby, mentre a destra ha interpretato il ruolo con atteggiamento più conservativo rispetto allo scalpitante (e un po’ anarchico) Dumfries. All’occorrenza è bene saper giocare su più tavoli, ma usarne sempre uno in partenza è piuttosto utile. Come fa Robin Gosens, che è uno iper-specialista a sinistra: meteora all’Inter, è stato riconvocato in Nazionale", spiega La Gazzetta dello Sport